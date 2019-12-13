В Самарской области 31 декабря будет выходным днем

13.12.19 17:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил последний день уходящего года сделать в регионе выходным днем, сообщает его пресс-служба.

"В соответствии с действующим законодательством, принятие такого решения - это полномочия правительства РФ. Но, идя навстречу пожеланиям людей, обращаюсь к вам с рекомендацией: объявить последний день 2019 года - 31 декабря - выходным днем в возглавляемых вами предприятиях и организациях", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Азаров отметил, что на эту тему были проведены опросы общественного мнения, состоялись консультации с руководителями крупнейших предприятий региона, а также с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Самарской области.

"И абсолютное большинство людей высказались в пользу объявления 31 декабря выходным днем", - подчеркнул губернатор.

Вместе с тем, по его словам, 31 декабря, как и в другие праздничные дни, должно быть обеспечено выполнение социальных обязательств государства и муниципалитетов.

"Все службы, связанные с жизнеобеспечением региона, остаются работать в бесперебойном режиме. А во всех государственных и муниципальных учреждениях на период праздничных каникул необходимо организовать дежурство с привлечением сотрудников управленческого звена", - отметил глава региона.

Действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".

Ранее 31 декабря объявили выходным днем, а субботу, 28 декабря - рабочим в нескольких регионах России. Первым это сделал губернатор Томской области. Затем его примеру последовали главы Крыма, Севастополя, Ставропольского края, Псковской, Кировской, Ленинградской и Курганской областей, Карачаево-Черкесии.