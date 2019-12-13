Специалисты верфи вернутся на "Адмирал Кузнецов" только после решения Минобороны

13.12.19 17:33

Фото Интерфакса

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты судоремонта смогут продолжить ремонтные работы на борту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" только после решения Минобороны РФ об их допуске на корабль, сообщили "Интерфаксу" в центре судоремонта "Звездочка".

"Когда будет соответствующее решение Министерством обороны принято, мы получим доступ на корабль, мы получим возможность возобновить работы. Но не ранее того", - сказал собеседник "Интерфакса".

На предприятии также сообщили, что пока не знают, будут ли представители "Звёздочки" принимать участие в работе межведомственной комиссии для расследования причин пожара. "У нас нет представления о том, будем ли мы участвовать в комиссии", - сказал собеседник.

В четверг утром на авианосце "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. Его тушили сутки. Пожар возник во время сварочных работ. В пресс-службе Северного флота сообщали о гибели военнослужащего-контрактника, участвовавшего в тушении пожара.

По факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Причиной пожара мог стать человеческий фактор, сообщил "Интерфаксу" накануне глава ОСК Рахманов. "Инцидент произошел при выполнении регламентных согласованных сварочных работ. Произошло попадание окалины на нижние палубы. В связи с наличием демонтированного оборудования и пожароопасных жидкостей на этой палубе произошло локальное возгорание. Демонтируется оборудование, остаются возгорающиеся предметы или жидкости, или их остатки, которые по каким-то причинам убраны не были. Человеческий фактор", - сказал Рахманов.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года. ОСК обещала вернуть авианосец в состав Северного флота в 2022 году.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода (Николаев) в 1982 году, спущен на воду в 1987 году. Ранее носил названия "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка и спуск на воду), "Леонид Брежнев" (достройка), "Тбилиси" (испытания). В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.

Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.