Инфраструктуру пострадавших от наводнения районов Иркутской области восстановят к сентябрю 2022г

16.12.19 09:03

© РИА Новости. Алексей Дружинин

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев распорядился создать рабочую группу для решения проблем жителей районов, пострадавших от летнего наводнения.

"Эту рабочую группу возглавит один из моих заместителей. В группу войдут представители правительства, Заксобрания, малого и среднего предпринимательства, уполномоченный по правам человека", - сказал Кобзев на совещании в понедельник.

Он уточнил, что власти планируют актуализировать реестр пострадавших в наводнении, в том числе, тех, кто уже получил свидетельства о получении нового жилья.

"Сейчас в реестре 48 тыс. человек", - сказал Кобзев.

По его словам, правительство региона также актуализирует план восстановления пострадавших районов, разделив его на три этапа.

"К 1 сентября 2022 года мы все вопросы по восстановлению инфраструктуры, жилья решим", - сказал врио губернатора.

Он поручил правительству провести переговоры с банками с тем, чтобы решить вопросы о полном списании кредитов пострадавшим от наводнения. Речь идет, по словам Кобзева, о многодетных семьях, ветеранах войны, инвалидах.

"Сейчас наблюдается формальный подход к решению проблем пострадавших в наводнении", - добавил Кобзев.