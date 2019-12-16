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16.12.19 09:03
Инфраструктуру пострадавших от наводнения районов Иркутской области восстановят к сентябрю 2022г
"Эту рабочую группу возглавит один из моих заместителей. В группу войдут представители правительства, Заксобрания, малого и среднего предпринимательства, уполномоченный по правам человека", - сказал Кобзев на совещании в понедельник.
Он уточнил, что власти планируют актуализировать реестр пострадавших в наводнении, в том числе, тех, кто уже получил свидетельства о получении нового жилья.
"Сейчас в реестре 48 тыс. человек", - сказал Кобзев.
По его словам, правительство региона также актуализирует план восстановления пострадавших районов, разделив его на три этапа.
"К 1 сентября 2022 года мы все вопросы по восстановлению инфраструктуры, жилья решим", - сказал врио губернатора.
Он поручил правительству провести переговоры с банками с тем, чтобы решить вопросы о полном списании кредитов пострадавшим от наводнения. Речь идет, по словам Кобзева, о многодетных семьях, ветеранах войны, инвалидах.
"Сейчас наблюдается формальный подход к решению проблем пострадавших в наводнении", - добавил Кобзев.
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