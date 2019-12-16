Бизнес-омбудсмен Титов предлагает допустить бизнес к управлению тюрьмами и СИЗО

16.12.19 09:14

© РИА Новости. Алексей Филиппов

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не собирается создавать особые частные тюрьмы для бизнесменов, а хочет привести бизнес в управление этими учреждениями.

"Сразу хочу сказать, что речь идет не о СИЗО для бизнесменов (где они за деньги смогут купить себе более комфортные условия), а о СИЗО под управлением бизнесменов", - сказал Титов в интервью "Интерфаксу".

По его мнению, частное управление в СИЗО может быть более эффективным, чем нынешнее государственное.

Титов полагает, что сейчас, к примеру, питание в СИЗО обеспечивают ФГУПы, которые работают не очень эффективно, средства бюджета можно было бы использовать рациональнее.

"Содержащиеся в СИЗО еще не осуждены (а может, и не будут осуждены), но вынуждены сидеть на тюремном пайке в душной камере. Частные СИЗО смогут расходовать выделяемые государством на это деньги более эффективно, создавать лучшие условия содержания. Но никакого спецконтингента в этих заведениях быть не должно", - сказал Титов.

Отвечая на вопрос об отношении к этой инициативе ФСИН, Титов сказал: "Позиция ФСИН по вопросу частных СИЗО мне пока не известна, понятно, что вопрос требует глубокой проработки, в том числе с учетом специфики функционирования СИЗО".

При этом Титов сообщил, что с ФСИН в последнее время налаживается конструктивное взаимодействие, запущен пилотный проект по организации бизнес-структурой сборочного производства в одной из колоний в Ростовской области.

Полный текст интервью будет опубликован 16 декабря на сайте www.interfax.ru