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16.12.19 09:22
Первое депо для крупногабаритного мусора открылось в Рошале
"Депо будут пользоваться 20% населения области. Это будет бесплатной услугой. Число площадок будет увеличиваться по мере роста запросов жителей", - говорится в сообщении.
На площадках площадью от 0,5 до 2 га установлены контейнеры для бытовых отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Забирать отходы будут по мере накопления. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо.
Проект "Мегабак" на первом этапе покрывает населенные пункты Рошаль и Балашиха. Впоследствии депо для крупногабаритного мусора планируют организовать во всех городских округах.
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