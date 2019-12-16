Первое депо для крупногабаритного мусора открылось в Рошале

16.12.19 09:22

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый из пяти пилотных пунктов приема коммунальных отходов Recycle Depot "Мегабак" ввели в эксплуатацию в подмосковном Рошале, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"Депо будут пользоваться 20% населения области. Это будет бесплатной услугой. Число площадок будет увеличиваться по мере роста запросов жителей", - говорится в сообщении.

На площадках площадью от 0,5 до 2 га установлены контейнеры для бытовых отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Забирать отходы будут по мере накопления. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо.

Проект "Мегабак" на первом этапе покрывает населенные пункты Рошаль и Балашиха. Впоследствии депо для крупногабаритного мусора планируют организовать во всех городских округах.