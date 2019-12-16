Москва планирует вывозить мусор в Калужскую, Владимирскую и Тульскую область

16.12.19 09:28

© РИА Новости. Павел Львов

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Общественное обсуждение проекта новой схемы обращения с отходами Москвы до 2029 года завершается в понедельник, сообщила газета "Ведомости" в понедельник.

Документ был опубликован на сайте мэрии Москвы еще в середине ноября. Публичное обсуждение схемы прошло незаметно, пишет издание.

Планов вывоза мусора по железной дороге в Архангельскую область на станцию Шиес в схеме нет. Строительство экотехнопарка в этом регионе было приостановлено для публичных слушаний и экологической экспертизы.

По схеме, неутилизированный московский мусор повезут на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк "Калуга" в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около поселка Дубна) области.

Для этих целей Москва строит два больших погрузочно-разгрузочных комплекса (Бойня и Некрасовка) мощностью по 1 млн тонн каждый.

В свою очередь издание РБК обращает внимание на то, что согласно концепции, столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Сейчас построено лишь четыре таких комплекса.

С 2022 года мусор из Москвы повезут на четыре мусоросжигательных завода - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске (по 350 тыс. т ежегодно), которые планирует построить "дочка" "Ростеха" "РТ-Инвест"".

В схеме подчеркивается, что объем коммунальных отходов в Москве растет: 7,8 млн тонн в 2018 году, 8 млн тонн в 2019 году. Кроме того, ежегодно в городе образуется почти 4 млн тонн строительных и производственных отходов.

Официальных комментариев департамента ЖКХ Москвы, готовившего схему обращения с отходами, не поступало.