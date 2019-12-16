В Удмуртии 31 декабря объявлено выходным днем

16.12.19 12:43

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии приняли решение перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Мы все понимаем прекрасно, что 31 декабря преимущественно всегда исторически как минимум сокращенный день. Поэтому я принял решение, что действительно 28 декабря у нас получается день рабочий, 31 декабря отдыхаем", - сказал Бречалов в ходе аппаратного совещания в понедельник.

Он уточнил, что это касается государственных и муниципальных служащих и подведомственных учреждений, частные компании будут принимать решение сами.

"Такой указ подготовлен, сегодня я его подпишу", - сказал глава Удмуртии.

Кроме того, депутаты Госсовета Удмуртии приняли решение приостановить действие закона о тишине на время празднования Нового года, сообщает пресс-служба республиканского парламента в понедельник.

"Положения закона не распространяются в том числе на празднование Нового года в период с 22 часов 00 минут 31 декабря до 6 часов 00 минут 1 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со вступлением нового закона в силу у жителей уже начинают возникать вопросы о том, как соблюдать его в новогоднюю ночь.

Ранее сообщалось, что в сентябре депутаты Госсовета Удмуртии приняли отдельный республиканский закон о тишине, в соответствии с которым не допускается нарушение тишины и покоя граждан в будни с 22 часов до 8 утра и в праздничные выходные дни с 23 до 9 часов утра.