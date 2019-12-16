Экс-глава Иркутской области Левченко может принять участие в выборах губернатора в 2020 году

16.12.19 09:49

© РИА Новости. Алексей Дружинин

16 декабря. Interfax-Russia.ru - КПРФ будет принимать участие в выборах главы Иркутской области осенью 2020 года, заявил бывший губернатор региона Сергей Левченко, ушедший в отставку по собственному желанию.

"Короткий ответ - да, будет. Мы всегда участвуем. Надеюсь, они (выборы - ИФ) будут конкурентными", - сказал Левченко на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске в понедельник.

Он также не исключил своего участия в предстоящей кампании, отметив, что у партии есть несколько кандидатов.

"Жизнь покажет, все может произойти. Вы можете ожидать интересных, удивительных событий", - сказал Левченко, отвечая на вопрос, намерен ли он вновь избираться.

Выборы главы Иркутской области пройдут в сентябре 2020 года.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.