Рогозин анонсировал первый пуск новой российской ракеты "Сармат"

16.12.19 09:57

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" запланирован на ближайшее время, сообщил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Сармат" скоро будет", - сказал Рогозин, говоря о запланированных на 2019 год пусках ракет военного назначения.

Ранее в понедельник командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что "Сармат" готовится к летным испытаниям.

По словам Каракаева, уже сейчас ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на этот комплекс.

Также он сообщил, что "в комплексе "Сармат" предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения".

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания.

Он также отметил, что Госкорпорация "Роскосмос" в 2019 году выполнила 22 из 25 запланированных гражданских космических пусков.

"Нами на сегодняшний момент обеспечено 22 пуска ракет космического назначения, что уже превысило количество пусков за весь 2018 год", - сказал Рогозин.

По его словам, до конца года также запланировано еще три пуска.