|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.12.19 09:57
Рогозин анонсировал первый пуск новой российской ракеты "Сармат"
"Сармат" скоро будет", - сказал Рогозин, говоря о запланированных на 2019 год пусках ракет военного назначения.
Ранее в понедельник командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев сообщил, что "Сармат" готовится к летным испытаниям.
По словам Каракаева, уже сейчас ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на этот комплекс.
Также он сообщил, что "в комплексе "Сармат" предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения".
"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.
Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания.
Он также отметил, что Госкорпорация "Роскосмос" в 2019 году выполнила 22 из 25 запланированных гражданских космических пусков.
"Нами на сегодняшний момент обеспечено 22 пуска ракет космического назначения, что уже превысило количество пусков за весь 2018 год", - сказал Рогозин.
По его словам, до конца года также запланировано еще три пуска.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket