Более 10 тыс. человек остаются без света в Ингушетии

16.12.19 10:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Тысячи жителей Ингушетии остаются без света из-за отключений на подстанции "Плиево-Вознесеновская-2", ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"В 02:18 мск отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Плиево - Вознесеновская-2" с отпайкой на ПС 110 кВ "Ачалуки". Без света оставались около 67 тыс. человек. В 02:37 подано напряжение части потребителей, без электроснабжения оставались 47,8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время температура воздуха на месте отключения +1 градус тепла.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго", на осмотр линии протяжённостью порядка 33 км и проведение необходимых работ были направлены три аварийно-ремонтные бригады компании - 11 специалистов, четыре единицы техники.

"Специалисты находятся на объекте и проводят восстановительные мероприятия всю ночь с момента технологического сбоя. Энергетики работают без перерывов и прилагают максимум усилий, чтобы в максимально возможные короткие сроки вернуть свет в дома жителей района ", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что по состоянию на 9:00 мск понедельника запитана большая часть потребителей, без света остаются порядка 18 тыс. из 47 тыс. абонентов.

По его словам, все вопросы, связанные с проведением работ и подачей напряжения в сеть, абоненты могут задавать по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).