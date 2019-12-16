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16.12.19 10:09
Последний день года может стать выходным в Воронежской области
Как сообщил губернатор на своей официальной странице "ВКонтакте" такое решение принято по результатам голосования в соцсети. За отдых 31 декабря свои голоса отдали 86% из 46 тыс. проголосовавших.
"Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днем отдыха, а субботу, 28 декабря, рабочим днем. Это касается тех, кто работает в органах исполнительной власти Воронежской области, на государственной и гражданской службе в облправительстве, в подведомственных структурах", - написал он.
Гусев отметил, что рассчитывает на то, что и остальные работодатели разделят мнение жителей региона и тоже сделают 31 декабря выходным.
Действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".
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