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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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16.12.19 10:31
Пятигорск намерен привлечь 120 млн руб для пополнения бюджета
Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена контракта не должна превышать 16,296 млн рублей (ставка - 6,79% годовых).
Кредитная линия привлекается сроком на 2 года для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств города.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 27 декабря.
В октябре Пятигорск привлек в Сбербанке кредитные линии с общим лимитом 500 млн рублей, в ноябре - две кредитные линии с общим лимитом 400 млн рублей.
Как сообщается на сайте администрации Пятигорска, доходы городского бюджета на 2019 год составляют 3,931 млрд рублей, расходы - 4,079 млрд рублей, дефицит - 148 млн рублей, или 3,6% от расходов. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года установлен в размере 1,109 млрд рублей.
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