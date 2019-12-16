Пятигорск намерен привлечь 120 млн руб для пополнения бюджета

16.12.19 10:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Пятигорск. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Финансовое управление администрации Пятигорска 31 декабря проведет аукцион на право заключения контракта по предоставлению невозобновляемой кредитной линии с лимитом 120 млн рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", цена контракта не должна превышать 16,296 млн рублей (ставка - 6,79% годовых).

Кредитная линия привлекается сроком на 2 года для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств города.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 27 декабря.

В октябре Пятигорск привлек в Сбербанке кредитные линии с общим лимитом 500 млн рублей, в ноябре - две кредитные линии с общим лимитом 400 млн рублей.

Как сообщается на сайте администрации Пятигорска, доходы городского бюджета на 2019 год составляют 3,931 млрд рублей, расходы - 4,079 млрд рублей, дефицит - 148 млн рублей, или 3,6% от расходов. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года установлен в размере 1,109 млрд рублей.