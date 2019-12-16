|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.12.19 10:37
Миасский "Крутой берег" планирует создать в Челябинской области термальный курорт за 600-700 млн рублей
Директор компании Василий Сорока, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что общая сумма инвестиций за все время реализации проекта составит приблизительно 600-700 млн рублей, будет создано около 100 новых рабочих мест.
Первую очередь курорта инвестор планирует запустить в конце 2021 года.
По итогам заседания городского совета по улучшению инвестиционного климата, заявка ООО была утверждена единогласно. Теперь она должна быть рассмотрена комиссией в министерстве экономического развития Челябинской области, а после - утверждена Минэкономразвития РФ.
Проект предполагает строительство гостиницы на 120 мест, конференц-зала на 250 мест, несколько бассейнов, в том числе, с "лягушатником" для купания мам с детьми.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" ООО "Крутой берег" зарегистрировано в Миассе. Основной вид деятельности - строительство гостиниц и прочих мест для временного проживания. Совладельцами компании в равных долях являются Андрей Васюков и Алла Колодяжная.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket