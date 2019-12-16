Миасский "Крутой берег" планирует создать в Челябинской области термальный курорт за 600-700 млн рублей

16.12.19 10:37

© РИА Новости. Игорь Михалев

16 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Крутой берег" (Миасс, Челябинская область) планирует построить в Миассе на базе бывшего детского лагеря "Космос" термальный курорт, сообщает пресс-служба администрации города.

Директор компании Василий Сорока, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что общая сумма инвестиций за все время реализации проекта составит приблизительно 600-700 млн рублей, будет создано около 100 новых рабочих мест.

Первую очередь курорта инвестор планирует запустить в конце 2021 года.

По итогам заседания городского совета по улучшению инвестиционного климата, заявка ООО была утверждена единогласно. Теперь она должна быть рассмотрена комиссией в министерстве экономического развития Челябинской области, а после - утверждена Минэкономразвития РФ.

Проект предполагает строительство гостиницы на 120 мест, конференц-зала на 250 мест, несколько бассейнов, в том числе, с "лягушатником" для купания мам с детьми.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" ООО "Крутой берег" зарегистрировано в Миассе. Основной вид деятельности - строительство гостиниц и прочих мест для временного проживания. Совладельцами компании в равных долях являются Андрей Васюков и Алла Колодяжная.