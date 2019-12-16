Пострадавшим при падении автобуса с моста в Забайкалье выплатили более 22 млн рублей

16.12.19 10:43

Фото со страницы vk.com/kokyi

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Единовременные пособия получили практически почти пострадавшие пассажиры автобуса, упавшего с моста на лед реки Куэнга, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края со ссылкой на исполняющую обязанности вице-премьера Аягму Ванчикову.

"Все пострадавшие в ДТП под Сретенском, кроме одного человека, получили единовременные пособия", - приводятся в сообщении слова Ванчиковой.

Выплаты пока не получил пассажир, который находится в тяжелом состоянии.

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края Ванчикова отметила, что на выдачу единовременных пособий пострадавшим в ДТП в Сретенском районе перечислено более 22 млн рублей.

По ее словам, людям, которые не получили тяжелого вреда здоровью, средства перечисляются из фонда поддержки детей, оставшимся в трудной жизненной ситуации.

В краевой клинической больнице находятся семь пассажиров упавшего автобуса. На прошлой неделе были выписаны восемь пациентов из отделений нейрохирургии и травматологии.

"16 декабря выписан один пациент из отделения общей хирургии. Еще трое пострадавших будут выписаны 18 и 20 декабря. Семь человек продолжают лечение в стационаре", - цитирует пресс-служба заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Евгения Порушничака.

Два пациента, госпитализированные в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, имеют положительную динамику после лечения. Пациентка, которая ранее была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, переведена на вспомогательную искусственную вентиляцию.

Девочка 12 лет, проходившая лечение в краевой детской клинической больнице, выписана 10 декабря.

Как сообщалось, 1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, 20 пострадавших были госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.