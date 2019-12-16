|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.12.19 10:43
Пострадавшим при падении автобуса с моста в Забайкалье выплатили более 22 млн рублей
"Все пострадавшие в ДТП под Сретенском, кроме одного человека, получили единовременные пособия", - приводятся в сообщении слова Ванчиковой.
Выплаты пока не получил пассажир, который находится в тяжелом состоянии.
В понедельник на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края Ванчикова отметила, что на выдачу единовременных пособий пострадавшим в ДТП в Сретенском районе перечислено более 22 млн рублей.
По ее словам, людям, которые не получили тяжелого вреда здоровью, средства перечисляются из фонда поддержки детей, оставшимся в трудной жизненной ситуации.
В краевой клинической больнице находятся семь пассажиров упавшего автобуса. На прошлой неделе были выписаны восемь пациентов из отделений нейрохирургии и травматологии.
"16 декабря выписан один пациент из отделения общей хирургии. Еще трое пострадавших будут выписаны 18 и 20 декабря. Семь человек продолжают лечение в стационаре", - цитирует пресс-служба заместителя главного врача по хирургии краевой клинической больницы Евгения Порушничака.
Два пациента, госпитализированные в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, имеют положительную динамику после лечения. Пациентка, которая ранее была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, переведена на вспомогательную искусственную вентиляцию.
Девочка 12 лет, проходившая лечение в краевой детской клинической больнице, выписана 10 декабря.
Как сообщалось, 1 декабря автобус, перевозивший пассажиров по маршруту Сретенск - Чита в Забайкалье, упал с моста в реку Куэнга. В результате аварии погибли 19 человек, 20 пострадавших были госпитализированы.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ. На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket