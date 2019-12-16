Беглов предложил депутатам кандидатуру экс-министра Максима Соколова на должность вице-губернатора

16.12.19 10:55

© РИА Новости.Максим Блинов

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга предложил Законодательному собранию согласовать назначение заместителя генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Максима Соколова на должность вице-губернатора.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Смольного, Соколову предлагается курировать вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

В настоящее время вопросы транспорта и инвестиций курирует Эдуард Батанов.

Каким образом будут перераспределены полномочия между членами правительства, не уточняется.

Соколов работал в администрации Петербурга с 2004 по 2009 годы, возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. Затем был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в 2012 году - министром транспорта РФ, проработал на этой должности до 2018 года.

Кроме того, в пресс-службе Смольного сообщили, что вице-губернатор Олег Марков обратился к Беглову "с просьбой предоставить ему возможность сосредоточиться на работе над проектами, способствующими повышению инвестиционного потенциала северной столицы и созданию комфортных условий для петербуржцев и гостей города".

"Просьба была удовлетворена. Марков освобожден от обязанностей вице-губернатора и члена правительства Санкт-Петербурга. Беглов с учетом большого опыта Маркова назначил его специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов", - уточнили в Смольном.