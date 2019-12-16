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Utair в январе начнет выполнять полеты по маршруту Краснодар-Волгоград

© РИА Новости. Виталий Аньков
16 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮТэйр" (бренд Utair) начнет выполнять рейсы по маршруту Краснодар-Волгоград с 11 января 2020 года в рамках зимнего расписания полетов, сообщила пресс-служба краснодарского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам на авиалайнере ATR-72 вместимостью до 72 пассажиров.

Вылет из краснодарского аэропорта в 10:00 мск, прилет в 13:00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 23:30, прилет в Краснодар в 00:30 по вторникам, четвергам и воскресеньям.

На сайте аэропорта сообщается, что в настоящее время полеты по маршруту Краснодар-Волгоград выполняет авиакомпания "Азимут".

Utair из аэропорта Краснодара выполняет в настоящее время полеты в Астрахань, Нижневартовск, Москву, Сочи, Сургут и Ханты-Мансийск.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Основные акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Пассажиропоток компании за 9 месяцев 2019 года составил 6,1 млн человек (рост на 1,2% к январю-сентябрю 2018 года).

АО "Международный аэропорт Краснодар" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы входит в группу "Базэл Аэро" - СП "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). В январе-сентябре 2019 года аэропорт обслужил 3,5 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ПАО "Международный аэропорт Волгоград" находится под управлением "Новапорта", входит в перечень аэропортов федерального значения. По итогам девяти месяцев 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 936,2 тыс. человек.

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