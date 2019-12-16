31 декабря объявили выходным в Пензенской области

16.12.19 11:03

© РИА Новости. Яков Андреев

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

"Проведенный социологический опрос, в том числе и через социальные сети, показал, что порядка 92% жителей Пензенской области проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Я сегодня подпишу постановление", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Вопрос организации рабочего времени в последний день этого года обсуждался на встрече с председателем Федерации профсоюзов Пензенской области Николаем Котовым, отмечается в сообщении.

"Многие трудовые коллективы и частные лица обращаются с просьбой сделать 31 декабря выходным днем, перенести его на субботу", - озвучил многочисленные просьбы со стороны жителей региона Котов.

Ранее сообщалось, что действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".