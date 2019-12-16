Знаком с проблемами: Гольштейн рассказал о своих задачах на посту главы ЕАО
  
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
   
По собственному желанию: Кобзев сменил Левченко на посту главы Иркутской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
16.12.19 11:08

Реставрацию кинотеатра "Художественный" завершат до конца 2020 года

© РИА Новости. Владимир Песня
16 декабря. Interfax-Russia.ru - Реставрацию кинотеатра "Художественный" в центре Москвы планируется завершить до конца 2020 года, заявил в понедельник глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Планируется, что реставрация этого объекта будет завершена в конце 2020 года", - сказал Емельянов журналистам.

Он добавил, что в настоящее время специалисты завершают укрепление конструктива здания, работы завершены на 60%.

По его словам, часть исторических элементов лепного декора уже укреплена, другая его часть промаркирована и находится на реставрации в мастерской. В ней находится более тысячи фрагментов.

"По оценке специалистов, как минимум 40% подлинного декора вернётся, мы работаем над тем, чтобы как можно больше подлинных элементов вернулось в первозданном виде на объект", - подчеркнул Емельяненко.

Он добавил, что здание находилось в аварийном состоянии, в связи с чем стена северного фасада была частично демонтирована и проведены работы по переборке исторической кладки.

Ранее сообщалось, что в рамках реставрации здания кинотеатра был демонтирован аварийный участок стены. При этом некоторые СМИ сообщили, что кинотеатр "Художественный" готовится к сносу вслед за киноцентром "Соловей". Очевидцы также размещали в соцсетях фотографии, на которых были показаны проводимые работы. Мосгорнаследие опровергло эту информацию, добавив, что была демонтирована лишь аварийная кладка стены.

В декабре 2016 года кинотеатр "Художественный", находящийся в ведении московского департамента культуры, перешел под управление компании "Пионер". Сообщалось, что компания инвестирует в развитие кинотеатра чуть более 1 млрд рублей, а на реконструкцию уйдет не менее 18 месяцев.

"Художественный" - старейший кинотеатр России. Двухэтажное здание с подвалом в стиле эклектики открыли для посетителей в 1909 году. Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский. Это было первое в городе здание, предназначенное и оборудованное именно для показа фильмов. В 1912-1913 годах здание перестроили по проекту Федора Шехтеля.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.12.19 14:49
Более дюжины объектов здравоохранения откроют в Москве в 2020 году
.
  16.12.19 14:11
Пушкинский музей начнет тестировать продажу именных билетов
.
  16.12.19 13:19
ГАЗ и КАМАЗ поставят Москве автобусов на 12 млрд рублей в 2020 году
.
  16.12.19 09:28
Москва планирует вывозить мусор в Калужскую, Владимирскую и Тульскую область
.
  13.12.19 14:35
Законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, принят Госдумой в I чтении
.
  13.12.19 13:47
Восьмая фигурантка "дела экс-министра Абызова" задержана в Москве
.
  13.12.19 13:31
Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года
.
  13.12.19 11:14
Первое издание "Евгения Онегина" Пушкина продали на торгах в Москве за 4,6 млн рублей
.
  13.12.19 10:37
МЦД меньше чем за месяц перевезли уже более 10 млн человек
.
  13.12.19 09:52
ЦБ РФ отозвал лицензии у московской СК "Орбита"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket