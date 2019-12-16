Реставрацию кинотеатра "Художественный" завершат до конца 2020 года

16.12.19 11:08

© РИА Новости. Владимир Песня

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Реставрацию кинотеатра "Художественный" в центре Москвы планируется завершить до конца 2020 года, заявил в понедельник глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Планируется, что реставрация этого объекта будет завершена в конце 2020 года", - сказал Емельянов журналистам.

Он добавил, что в настоящее время специалисты завершают укрепление конструктива здания, работы завершены на 60%.

По его словам, часть исторических элементов лепного декора уже укреплена, другая его часть промаркирована и находится на реставрации в мастерской. В ней находится более тысячи фрагментов.

"По оценке специалистов, как минимум 40% подлинного декора вернётся, мы работаем над тем, чтобы как можно больше подлинных элементов вернулось в первозданном виде на объект", - подчеркнул Емельяненко.

Он добавил, что здание находилось в аварийном состоянии, в связи с чем стена северного фасада была частично демонтирована и проведены работы по переборке исторической кладки.

Ранее сообщалось, что в рамках реставрации здания кинотеатра был демонтирован аварийный участок стены. При этом некоторые СМИ сообщили, что кинотеатр "Художественный" готовится к сносу вслед за киноцентром "Соловей". Очевидцы также размещали в соцсетях фотографии, на которых были показаны проводимые работы. Мосгорнаследие опровергло эту информацию, добавив, что была демонтирована лишь аварийная кладка стены.

В декабре 2016 года кинотеатр "Художественный", находящийся в ведении московского департамента культуры, перешел под управление компании "Пионер". Сообщалось, что компания инвестирует в развитие кинотеатра чуть более 1 млрд рублей, а на реконструкцию уйдет не менее 18 месяцев.

"Художественный" - старейший кинотеатр России. Двухэтажное здание с подвалом в стиле эклектики открыли для посетителей в 1909 году. Над проектом работал архитектор Николай Благовещенский. Это было первое в городе здание, предназначенное и оборудованное именно для показа фильмов. В 1912-1913 годах здание перестроили по проекту Федора Шехтеля.