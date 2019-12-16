Расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна завершено

16.12.19 11:17

© РИА Новости. Александр Вильф

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в многомиллионном взяточничестве и хищениях, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

Она напомнила, что Шестун обвиняется в мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, п. "б" ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, занимая в период с 2003 по 2018 годы должность главы Серпуховского района, через доверенных лиц "Шестун создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций". "Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Также ему инкриминируется получение взятки за общее покровительство", - сказала Петренко.