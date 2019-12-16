Почти каждый второй россиянин в этом году привит от гриппа - Роспотребнадзор

16.12.19 11:28

© РИА Новости. Николай Хижняк

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Рекордные 70 млн человек в России прошли вакцинацию против гриппа, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Кампания по вакцинации 2019 года продолжается, но уже, по данным Роспотребнадзора, привито 46,6% россиян (почти 70 млн человек)", - сказала Попова в понедельник на VI совещании глав санитарных служб стран Шанхайской организации сотрудничества.

По ее словам, подавляющее большинство - 62,2 млн граждан - будут привиты за счет средств федерального бюджета вакцинами российского производства.

В 83 регионах охват детей прививками составил 85% и более (таким образом, полностью выполнен целевой показатель), в 63 регионах охват прививками превысил 45%, причем в 17 регионах он составил более 50%.

"Такие показатели являются беспрецедентными", - сказала Попова.