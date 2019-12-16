Тяжелую ракету "Ангара" могут впервые запустить с космодрома "Восточный" с новым кораблем "Орел"

16.12.19 11:33

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" планируется провести во второй половине 2023 года с создаваемым многоразовым пилотируемым кораблем "Орел", заявил глава "Роскосмса" Дмитрий Рогозин.

"Срок (окончания строительства) крайне жесткий, это конец 2022 года", - сказал Рогозин в понедельник журналистам, отметив, что после окончания работ строители покинут объекты, а наземные службы приступят к автономным испытаниям.

"После этого - комплексные испытания и выход на обеспечение пуска, который намечен на август-сентябрь 2023 года. Мы сейчас говорим о пуске ракеты-носителя "Ангара-А5" и рассчитываем, что этот пуск будет осуществлен вместе с новым пилотируемым кораблем нового поколения", - сказал глава "Роскосмоса".

Космический ракетный комплекс "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

Разработку корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация" ведет РКК "Энергия". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.