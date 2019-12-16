Суд отправил замдиректора Фонда капремонта Мурманской области под домашний арест

16.12.19 11:40

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Мурманска избрал меру пресечения заместителю директора регионального Фонда капитального ремонта Юрию Аракельяну по делу о получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Назначен домашний арест сроком до 10 февраля", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, один из руководителей Фонда капитального ремонта Мурманской области стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

В УМВД Мурманской области и региональном СКР сообщали, что фигурант был задержан 11 декабря при получении 350 тыс. рублей, которые были частью взятки общей суммой около 2,5 млн рублей.