Самую загадочную башню Нижегородского кремля открывают для посетителей

16.12.19 11:48

© РИА Новости. А. Горячев

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Тайницкая башня Нижегородского кремля, которая долгое время была закрыта для посетителей, откроется 17 декабря, сообщает музей "Нижегородский кремль".

Самая загадочная башня кремля всегда привлекала к себе внимание. Ее название связано с "тайным ходом", полузасыпанные остатки которого были обнаружены и уничтожены в конце XIX века.

После ремонта крыши летом 2019 года наконец-то появилась возможность открыть самый верхний ярус Тайницкой башни и обустроить на нем смотровую площадку.

"С него открываются уникальные виды на Почаинский овраг, Стрелку, панораму кремлевских стен и башен. Кроме этого, гости кремля смогут изучить средневековую архитектуру изнутри", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея "Нижегородский кремль" подобрали старинные фотографии панорамных видов Нижнего Новгорода конца 19 века. Посетители смогут оценить, как выглядел город 150 лет назад, в том числе и с этой смотровой площадки.

Как ожидается, башня будет открыта для гостей ежедневно.

В музее агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время для посетителей открыты четыре из 13 башен Нижегородского кремля. "Тайницкая башня будет пятой", - добавил собеседник агентства.