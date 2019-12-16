Ремонт разгромленного в Севастополе центра помощи детям-инвалидам завершится в 2020 году

16.12.19 11:59

© РИА Новости. Владимир Трефилов

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Севастополя начали ремонт помещения общественной организации родителей детей-инвалидов "Особые дети", в котором неизвестные устроили погром.

"Часть работ выполним до конца года. Остальную часть выполним за два месяца нового года", - сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Максим Левашов на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.

О погроме в центре помощи детям-инвалидам сообщили родители в социальных сетях неделю назад. Они выложили ролик, на котором видно, что разбиты стены из гипсокартона и плитки, вырваны розетки. Севастопольская полиция начала проверку по факту разгрома. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству помочь с восстановлением.

Член общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина написала 11 декабря в фейсбуке, что помещение разгромили четверо подростков из обеспеченных семей ради забавы. Через несколько дней она заявила, что к руководству организации обратился отец одного из несовершеннолетних "со словами раскаяния и желанием помочь".