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16.12.19 11:59
Ремонт разгромленного в Севастополе центра помощи детям-инвалидам завершится в 2020 году
"Часть работ выполним до конца года. Остальную часть выполним за два месяца нового года", - сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя Максим Левашов на аппаратном совещании в правительстве города в понедельник.
О погроме в центре помощи детям-инвалидам сообщили родители в социальных сетях неделю назад. Они выложили ролик, на котором видно, что разбиты стены из гипсокартона и плитки, вырваны розетки. Севастопольская полиция начала проверку по факту разгрома. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству помочь с восстановлением.
Член общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина написала 11 декабря в фейсбуке, что помещение разгромили четверо подростков из обеспеченных семей ради забавы. Через несколько дней она заявила, что к руководству организации обратился отец одного из несовершеннолетних "со словами раскаяния и желанием помочь".
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