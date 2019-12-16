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16.12.19 12:07
В Ярославле восстановят жилой дом, где взорвался газ
"Сейчас в квартирах установлены подпорки, заменены стеклопакеты в местах общего пользования, восстановительные работы идут каждый день", - говорится в сообщении.
По словам главы территориальной администрации Дзержинского района Екатерины Мусиновой, сотрудники подрядной организации ежедневно оценивают состояние стен, конструктивных и инженерных систем.
В будущем подрядчик должен восстановить конструктивные элементы здания. Затем эксперты проверят безопасность, после чего жильцы смогут заехать в свои квартиры.
Вечером 30 ноября произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ярославле. Эпицентр взрыва был в одной из квартир. Пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени.
В результате взрыва пострадали две квартиры, 15 семей были эвакуированы.
Власти Ярославля оказали материальную помощь жильцам.
Региональное управление СКР и прокуратура Ярославской области проводят проверки.
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