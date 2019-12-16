В Ярославле восстановят жилой дом, где взорвался газ

16.12.19 12:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Подрядная организация представила экспертное заключение и проект первого этапа восстановительных работ в пятиэтажном жилом доме в Ярославле, где в ноябре взорвался газ, сообщает пресс-служба мэрии города в понедельник.

"Сейчас в квартирах установлены подпорки, заменены стеклопакеты в местах общего пользования, восстановительные работы идут каждый день", - говорится в сообщении.

По словам главы территориальной администрации Дзержинского района Екатерины Мусиновой, сотрудники подрядной организации ежедневно оценивают состояние стен, конструктивных и инженерных систем.

В будущем подрядчик должен восстановить конструктивные элементы здания. Затем эксперты проверят безопасность, после чего жильцы смогут заехать в свои квартиры.

Вечером 30 ноября произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ярославле. Эпицентр взрыва был в одной из квартир. Пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени.

В результате взрыва пострадали две квартиры, 15 семей были эвакуированы.

Власти Ярославля оказали материальную помощь жильцам.

Региональное управление СКР и прокуратура Ярославской области проводят проверки.