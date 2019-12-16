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16.12.19 12:18
Прокуратура в Приморье не нашла нарушений в документах на продажу моржей из "китовой тюрьмы"
"В ходе проверки установлено, что моржи по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче Россельхознадзором по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов, не установлено", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Владивостокской природоохранной прокуратуры.
Моржей в "китовой тюрьме" нет.
Прокуратура проводила проверку после обращения экологов, озабоченных судьбой этих животных.
Как сообщалось, центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске приобрел детенышей моржей, содержавшихся в бухте Средняя Приморского края.
Ранее экологи полагали, что со щенками тихоокеанских моржей в "китовой тюрьме" обращаются жестоко. Они заявляли, что моржат якобы содержат больше года в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, оторванными от матерей.
Экологи считают, что детеныши добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы, они запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края.
По данным пограничников, моржат выловили в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. ООО "Сочинский дельфинарий" отловил одного моржа, остальных - ООО "Океанариум ДВ".
В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.
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