Прокуратура в Приморье не нашла нарушений в документах на продажу моржей из "китовой тюрьмы"

16.12.19 12:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Владивостокская природоохранная прокуратура установила, что при продаже моржей из "китовой тюрьмы" нарушений в сопроводительных документах не допущено.

"В ходе проверки установлено, что моржи по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче Россельхознадзором по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов, не установлено", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Владивостокской природоохранной прокуратуры.

Моржей в "китовой тюрьме" нет.

Прокуратура проводила проверку после обращения экологов, озабоченных судьбой этих животных.

Как сообщалось, центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске приобрел детенышей моржей, содержавшихся в бухте Средняя Приморского края.

Ранее экологи полагали, что со щенками тихоокеанских моржей в "китовой тюрьме" обращаются жестоко. Они заявляли, что моржат якобы содержат больше года в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, оторванными от матерей.

Экологи считают, что детеныши добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы, они запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку в бухте Средняя Приморского края.

По данным пограничников, моржат выловили в водах Чукотки в районе поселков Инчоун и Энурмино в 2018 году. ООО "Сочинский дельфинарий" отловил одного моржа, остальных - ООО "Океанариум ДВ".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных.