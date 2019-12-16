Ситуация с корью в РФ стабильна

16.12.19 12:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) считает ситуацию с заболеваемостью корью в России стабильной.

"Несмотря на значительный рост заболеваемости корью в мире, ситуация в нашей стране остается под контролем, в первую очередь благодаря вакцинации населения и качеству эпиднадзора. Заболеваемость корью в России в 2019 году за девять месяцев, составила 27,5 случаев на миллион населения", - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник на VI совещании глав санитарных служб стран Шанхайской организации сотрудничества.

"В целом заболеваемость корью в России почти в пять раз ниже, чем средний показатель в Европейском регионе ВОЗ", - отметила Попова.

По ее словам, на Украине заболеваемость корью в 50 раз больше (1,34 тыс. случаев на 1 млн). Кроме того, сложная ситуация по этому показателю наблюдается в Болгарии (почти 1,2 тыс. на 1 млн), Грузии (около 1 тыс. на 1 млн), Литве (829 на 1 млн). В Балканских странах показатель заболеваемости варьируется от 800 до 1,4 тыс. на 1 млн, во Франции и Бельгии он составляет более 40 на 1 млн.

Между тем, отметила Попова, Роспотребнадзор возобновил программу помощи другим странам по борьбе с корью. Специалисты службы проводят обучение для стран-партнеров, помогают в лабораторной диагностике.