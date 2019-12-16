Глава профильного комитета Госдумы призвал реформировать российский спорт

16.12.19 13:17

© РИА Новости. Александр Натрускин

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Новый виток допингового скандала в России дает повод для ключевых изменений в развитии отечественного спорта, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Вся эта история выявила главное, вопрос экзистенциальный о нашем спорте и по управлению всей нашей спортивной индустрии встал выпукло", - сказал Дегтярев в понедельник на пресс-конференции.

"Встает вопрос реформирования российского спорта. Есть разные модели - например, когда за развитие вида спорта отвечает исключительно федерация по виду спорта, за массовый, детско-юношеский спорт, строительство инфраструктуры - государство", - отметил он.

"Такие изменения назрели, на мой взгляд. Это мировая практика, почему бы ей не воспользоваться?" - сказал Дегтярев.

Вернуть доверие к российскому спорту удастся нескоро.

"Выбираться из этого скандала мы будем десять лет, по моим оценкам. Даже если сегодня мы все поменяем, переформатируем российский спорт, десять лет уйдет на восстановление позиций в мировом спорте, завоевание доверия, на воспитание наших функционеров, которые могли бы войти в руководство международных соревнований", - сказал Дегтярев.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.