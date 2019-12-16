Более 10 тыс. иностранных вредоносных сайтов заблокированы в РФ в 2019 году

16.12.19 13:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 12 тыс. зарубежных информационных ресурсов, которые использовались для причинения вреда в киберпространстве РФ, заблокированы в текущем году, сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"В 2019 году удалось прекратить деятельность около 12 тысяч зарубежных информационных ресурсов, которые использовались злоумышленниками для нанесения ущерба нашей стране", - сказал Мурашов в понедельник на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, в РФ по запросам иностранных партнеров была прекращена деятельность более 6 тысяч вредоносных ресурсов.

"Соотношение озвученных мной данных наглядно показывает, что основные центры распространения вредоносного программного обеспечения и управления бот-сетями находятся вне территории нашей страны", - заявил Мурашов.

Он подчеркнул, что это, в том числе, подтверждается результатами анализа, проведенного крупными зарубежными компаниями в сфере информационной безопасности.

Он также отметил, что в текущем году в России удалось не допустить масштабных киберинцидентов.

"Возрастает потенциал НКЦКИ по реагированию на инциденты. Эта работа осуществляется совместно с российскими операторами связи и компаниями в сфере информационной безопасности, а также с зарубежными партнерами", - сказал Мурашов.

По его словам, благодаря налаженному взаимодействию в текущем году в России не допущено крупных компьютерных инцидентов, "которые могли бы оказать негативное влияние на систему государственного управления или экономику страны".

"Следует отметить, что такие попытки предпринимались неоднократно. Кроме того, предотвращены масштабные заражения компьютерными вирусами, которые отмечены в других странах", - подчеркнул замглавы НКЦКИ.

При этом он отметил, что угрозы информационной безопасности с ростом цифровизации бизнеса и общества продолжают активно эволюционировать.

"Обстановка в информационном пространстве Российской Федерации, как и в глобальном информационном пространстве, остается напряженной. По некоторым показателям уровень вредоносной деятельности снижается, но в целом остается высоким за счет появления новых форм ее осуществления", - сказал Мурашов.