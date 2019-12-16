Смольный направит свыше 26 млрд рублей на демографию в 2020 году

16.12.19 13:13

© РИА Новости. Александр Кондратюк

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга планируют в 2020 году уделить особое внимание повышению коэффициента рождаемости и увеличению продолжительности жизни, сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Первая и главная цель - это суммарное увеличение коэффициента рождаемости. Вторая - увеличение продолжительности жизни", - сказал Ржаненков журналистам в понедельник.

Коэффициент рождаемости сейчас составляет по текущему году 1,46 промилле, но, по плану городских властей, должен достигнуть 1,7.

По его словам, на поддержку старшего поколения будет направлено более 12,5 млрд рублей, на повышение рождаемости - свыше 14 млрд рублей.

Глава комитета отметил, что со следующего года будет введена новая мера поддержки семей, где единовременно родились двое и более детей. "Мы внедряем так называемую няню для этих детей", - сказал Ржаненков.

Услугу можно будет оформить в районных центрах семьи и детства. "С января текущего года это начнет в таком формате реализовываться", - подчеркнул Ржаненков.