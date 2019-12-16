Обвиняемого в резонансном убийстве историка Соколова оставили под стражей

16.12.19 14:01

© РИА Новости. Александр Гальперин

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский городской суд в понедельник оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Октябрьского районного суда о заключении под стражу оставить без изменений", - огласила решение судья Алексеева.

Заседание прошло без участия Соколова. Как сообщалось, историк в настоящий момент находится в Москве в специализированном учреждении, где проходит психолого-психиатрическое освидетельствование.

Жалоба защиты на назначенное Соколову заключение под стражу была связана с тем, что суд первой инстанции, по мнению адвоката, не в полной мере исследовал основания для вынесения более мягкой меры пресечения.

"(У сторон) не было времени ознакомиться с материалами делами, собрать характеризующие материалы. Кроме того, престарелые родители моего подзащитного требуют ухода. (...) Я понимаю, что у моей жалобы нет юридических перспектив (...), да и мой подзащитный хочет самой жёсткой кары. (...) Однако данная ситуация требует гуманного решения", - сказал защитник.

В связи с этим адвокат просил суд отпустить Соколова под домашний арест по месту проживания родителей.

Адвокат Александр Почуев, защищающий Соколова, сообщил о завершении активной фазы следствия.

"По моей информации, активная фаза следствия по этому делу, которое передали в производство центрального аппарата СК РФ завершена. Следственные действия в Санкт-Петербурге почти окончены, доказательства виновности моего подзащитного собраны", - сказал Почуев журналистам.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован судом до 8 января следующего года.