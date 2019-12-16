Недостроенные объекты на космодроме "Восточный" могут разрушиться - Рогозин

16.12.19 13:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил об угрозе разрушения недостроенных объектов первой очереди на космодроме "Восточный".

"Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме.

По его словам, среди недостроенных объектов - жилые дома, хранилище ракетного топлива, ряд автодорог, котельных и депо. Степень готовности объектов составляет от 10 до 90%.

"Деньги на это должны быть выделены корпорацией уже с первого января", - отметил глава Роскосмоса.

План достройки объектов, отметил Рогозин, одобрен президентом РФ.

В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди. Работы планируется завершить к 2023 году.