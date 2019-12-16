Ледокол "Арктика" могут продать на металлолом

16.12.19 13:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Вопрос о сохранении в качестве музея легендарного атомного ледокола "Арктика", который в настоящее время находится на утилизации на судоремонтном заводе "Нерпа" (СРЗ "Нерпа", филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка", ЗАТО Александровск, Мурманская область), в настоящее время не решен, сообщили "Интерфаксу" в ФГУП "Атомфлот".

"Данный вопрос может быть решен Госкорпорацией "Росатом" или другими органами власти при выделении соответствующего финансирования на переоборудование объекта и его содержание", - приводят слова генерального директора "Атомфлота" Мустафы Кашки в пресс-службе.

Со своей стороны предприятие готово обеспечить подготовительные работы для переоборудования ледокола в музей и транспортировки в Кронштадт.

"В случае отсутствия финансирования и готовности какой-либо организации принять на баланс и содержать атомный ледокол "Арктика", ФГУП "Атомфлот" будет вынуждено объявить аукцион по его реализации для последующей разделки на металлолом", - констатируют на "Атомфлоте".

В ноябре 2018 года председатель полярной комиссии Русского географического общества, бывший директор музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский на полях конференции "Полярные маршруты Арктики" в Мурманске сообщил журналистам, что Санкт-Петербургу стоит принять ледокол "Арктика", чтобы сделать на его базе музей.

По мнению Боярского, ледокол-музей может дополнить парк "Патриот" Минобороны России в Кронштадте. Он отмечал, что у ЦКБ "Айсберг" есть коммерческое предложение по переоборудованию ледокола на базе Кронштадтского завода.

"Цена вопроса 2 млрд - это буксировка, переделка. Потом к этому плюс 60-70 млн рублей ежегодно на поддержание, но по нашему опыту музея 30-40% можно отбить за счет билетов", - отмечал Боярский.

Как сообщалось, контракт на утилизацию силовой установки атомного ледокола "Арктика" был заключен в марте 2018 года между ГК "Росатом" и СРЗ "Нерпа", стоимость контракта составила 919,2 млн рублей. После исполнения контракта атомный ледокол будет передан "Атомфлоту" для "последующей его продажи без разделки".

В июне 2018 года заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути "Росатома", на тот момент гендиректор "Атомфлота" Вячеслав Рукша заявил, что "Атомфлот" готов передать "Арктику" Санкт-Петербургу для создания музейного комплекса. В ходе заседания "Арктического клуба" в Москве Рукша сказал, что подходящая площадка есть в Кронштадте.

В ноябре 2016 года гендиректор "Атомфлота" Мустафа Кашка (на тот момент первый замдиректора и главный инженер "Атомфлота"), в прошлом более 10 лет ходивший в море на "Арктике", сообщил журналистам, что предприятие надеется сохранить ледокол в качестве музея, но не сможет взять его на свой баланс, так как уже содержит атомный ледокол-музей "Ленин" и ежегодно выделяет на него 50-60 млн рублей. При этом Кашка выражал надежду, что если ледокол оставят в качестве музея, "Атомфлот" выполнит работы по его сохранению.

С 2012 года энтузиасты ведут сбор подписей за сохранение атомного ледокола "Арктика" в качестве музея. С 2012 года на портале "Наша "Арктика" им удалось собрать почти 22 тыс. подписей.