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Портфель заказов на российское вооружение превышает $50 млрд - Путин

Фото с сайта Кремля
Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Портфель заказов на российское вооружение превышает $50 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Высокий спрос на отечественную продукцию военного назначения - это серьёзный стимул к тому, чтобы совершенствовать формы и методы работы, сохранять лидирующие позиции в этом высокотехнологичном сегменте", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что необходимо постоянно анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы.

Россия в этом году поставила за рубеж вооружений на $13 млрд, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов. Это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года", - сказал Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что российские позиции на глобальном рынке вооружения укрепляются, "несмотря на усиление санкционного режима и недобросовестной конкуренции".

По его словам, контакты с зарубежными заказчиками в сфере военно-технического сотрудничества на 35 млрд рублей заключены по итогам выставок, которые прошли в этом году в России.

"Большой вклад в продвижение экспорта вносят международные выставочные мероприятия. В этом году в России прошли семь профильных выставок, в их числе военно-технический форум "Армия-2019", военно-морской салон в Санкт-Петербурге и авиационно-космический салон "МАКС-2019" в Жуковском", - сказал Путин.

"По итогам выставок заключены контракты на общую сумму около 35 млрд рублей", - отметил президент.

Он предложил увеличить число сервисных центров отечественного вооружения на территории стран-заказчиков и больше создавать за рубежом СП по производству запчастей к российской технике.

"Надо быть ближе к потребителю, активнее работать над увеличением числа сервисных центров на территории инозаказчика. Но и новые направления - для создания за рубежом совместных предприятий по производству запчастей для ранее поставленной техники", - сказал Путин.

Путин отметил, что "для этого необходимо расширить права субъектов ВТС и внести изменения в правовую базу".

Президент подчеркнул, что "один из ключевых параметров конкурентоспособности военной продукции - это своевременный и качественный ремонт, обслуживание техники".

"Чрезвычайно важное направление", - добавил Путин.

Он также дал правительству поручение принять "дорожную карту" по реализации стратегии военно-технического сотрудничества.

"Цели и задачи государственной политики в области ВТС, основные направления дальнейших действий закреплены в утвержденной в октябре стратегии военно-технического сотрудничества. Прошу правительство принять "дорожную карту" по реализации стратегии", - сказал Путин.

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