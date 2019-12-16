Правительство РФ увеличило расходы по крымской ФЦП на 2 млрд рублей

16.12.19 14:13

© РИА Новости. Илья Питалев

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Кабинет министров РФ увеличил финансирование мероприятий федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2023 года, на 1,977 млрд рублей, или на 0,2%, до 961,2 млрд рублей.

Соответствующее постановление принято 12 декабря и опубликовано на официальном портале правовых актов.

"Объем финансирования составляет 961 млрд 200,47 млн рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального бюджета - 906 млрд 741,56 млн рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации (республики Крым и Севастополя - ИФ) - 23 млрд 361,44 млн рублей, средства внебюджетных источников - 31 млрд 124,47 млн рублей", - говорится в постановлении кабмина.

Это меньше, чем предлагало осенью министерство экономического развития России. Ведомство считало необходимым увеличить финансирование крымской ФЦП на 2,6 млрд рублей, или на 0,3%, до 961,819 млрд рублей. Минэкономразвития обосновывало новые правки необходимостью уточнения параметров финансирования крымской ФЦП "в связи с актуализацией плана-графика, изменением стоимости мероприятий (. . .) и включением новых мероприятий".

Ранее правки в крымскую ФЦП вносились десять раз, предыдущая - в июле текущего года. Тогда финансирование программы выросло на 9,3%, почти до 959,224 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально программа была рассчитана до 2020 года, в сентябре 2018 года ее продлили до 2023 года.

Сообщалось, что в дальнейшем программу могут продлить еще на несколько лет. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в начале апреля этого года озвучил планы по продлению крымской ФЦП до 2025 года с возможностью увеличения расходов на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе может превысить 1 трлн рублей. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изыскать средства на продление ФЦП.