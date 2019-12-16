Михайловский кадетский корпус в Воронеже закрыт на 45 суток

16.12.19 14:29

© РИА Новости. Евгения Новоженина

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Советский райсуд Воронежа приостановил на 45 суток работу Михайловского кадетского корпуса в связи с многочисленными нарушениями содержания воспитанников, говорится в сообщении суда.

Проверка, проведенная региональным управлением Роспотребнадзора, показала, что помещение пищеблока находится в запущенном состоянии. В частности, в моечной обнаружена застарелая грязь под столами, липкий с крошками пол, паутина на потолке, плесень на стенах. Столы сервируются грязной посудой и мокрыми столовыми приборами, совместно хранятся соки и дезинфицирующие средства. Кроме того, рацион питания воспитанников не соответствует утвержденному меню, а замена блюд проводится без учета их энергетической ценности и потребности сбалансированного питания детей.

Кроме того, территория учреждения была захламлена бытовым и строительным мусором, а также срубленными ветками и деревьями.

Суд принял решение приостановить работу кадетского корпуса в связи с тем, что данные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могут стать причиной распространения инфекционных заболеваний и отравлений детей.