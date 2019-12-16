Более 75% магазинов в Башкирии отказались от продажи снюсов

16.12.19 14:33

© РИА Новости. Константин Михальчевский

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Большая часть торговых предприятий в Башкирии прекратили продавать никотиносодержащие конфеты (снюс), сообщила пресс-служба главы республики в понедельник.

"Более 75% торговых точек в республике прекратили продажу снюсов", - говорится в сообщении.

Проверки магазинов проходили в районах Башкирии с 13 по 15 декабря. "Специалисты (...) провели выездной мониторинг (...). На сегодняшний день из 400 торговых точек, проверенных повторно, только 7,5% продолжили продавать эту продукцию", - приводятся в пресс-релизе слова председателя республиканского Госкомторговли Алексея Гусева.

Отмечается, что "к принятым мерам подключилось предпринимательское сообщество" - снюсы не реализуют крупные табачные магазины, республиканские и федеральные торговые сети.

13 декабря глава Башкирии Радий Хабиров потребовал в соцсетях "убрать эту дрянь с прилавков" за 24 часа, поводом стала информация о госпитализации 11-летнего школьника в Стерлитамаке с предположительным отравлением снюсом. На следующий день 70% магазинов отказались от продажи никотиносодержащих конфет.

28 ноября в базе законодательной деятельности Госумы РФ появился законопроект, который предусматривает запрет на оптовую и розничную торговлю сосательным табаком (снюсом), а также любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные.

Его авторами стали депутаты от фракции КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. В пояснительной записке они напоминают, что в 2015 году был принят закон о полном запрете продажи снюса. Вместе с тем принятый закон, по их мнению, содержит формальный пробел, так как содержит конкретную исчерпывающую формулировку - "табак сосательный (снюс)". Таким образом, производители, именуя снюс в процессе производства, например, не сосательным табаком, а "никотинсодержащей смесью", "чистым никотином" и так далее "де-юре соблюдая закон, де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика", говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта 848015-7, новая редакция должна выглядеть таким образом: "Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией".

В настоящее время оптовая или розничная продажа насвая и снюса наказывается штрафом для граждан в размере 2-4 тысячи рублей, должностных лиц - 7-20 тысяч рублей, юридических лиц - 40-60 тысяч рублей.