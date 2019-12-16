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16.12.19 14:49
Более дюжины объектов здравоохранения откроют в Москве в 2020 году
"С начала года мы уже открыли поликлинику в Бутырском районе и подстанцию "скорой помощи" в Некрасовке. Еще три поликлиники и первый комплекс больницы с родильным домом в Коммунарке мы планируем открыть до конца этого года", - сказал Бочкарев.
По его словам, в течение следующего года будет построено и открыто 13 объектов здравоохранения, в том числе три подстанции "скорой помощи", семь поликлиник и три больничных корпуса.
"Программа развития системы здравоохранения рассчитана на много лет, уже в этом году мы планируем начать работы еще по 12 поликлиникам, пяти "скоропомощным" комплексам при больницах, а также ряду специализированных комплексов в крупных больницах города", - рассказал Бочкарев.
Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что до конца 2022 года Адресной инвестиционной программой (АИП) Москвы предусмотрено строительство более 200 социальных объектов в 109 районах города.
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