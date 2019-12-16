Заболеваемость животных бешенством в Челябинской области выросла в 1,5 раза

16.12.19 14:54

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Количество случаев бешенства животных в Челябинской области в текущем году выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора в понедельник.

"На прошедшей неделе зарегистрирован еще один новый случай бешенства животных. Вирус нашли в биоматериале крупного рогатого скота на личном подворье в селе Травники Чебаркульского района. Всего с начала 2019 года на территории области выявлены 67 больных животных против 44 в прошлом году", - говорится в сообщении.

Карантин по бешенству вводился в 59 неблагополучных населенных пунктах минимум на два месяца. В это время жителям запрещается продажа, покупка и вывоз животных. Также проводится массовая вакцинация животных и дезинфекционные мероприятия.

По сведениям Россельхознадзора, чаще всего домашние животные заражаются от диких лис и енотов, которые начинают вести себя нетипично и приходят в населенные пункты, где контактируют с кошками и собаками, реже - с коровами.