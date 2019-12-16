|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.12.19 14:54
Заболеваемость животных бешенством в Челябинской области выросла в 1,5 раза
"На прошедшей неделе зарегистрирован еще один новый случай бешенства животных. Вирус нашли в биоматериале крупного рогатого скота на личном подворье в селе Травники Чебаркульского района. Всего с начала 2019 года на территории области выявлены 67 больных животных против 44 в прошлом году", - говорится в сообщении.
Карантин по бешенству вводился в 59 неблагополучных населенных пунктах минимум на два месяца. В это время жителям запрещается продажа, покупка и вывоз животных. Также проводится массовая вакцинация животных и дезинфекционные мероприятия.
По сведениям Россельхознадзора, чаще всего домашние животные заражаются от диких лис и енотов, которые начинают вести себя нетипично и приходят в населенные пункты, где контактируют с кошками и собаками, реже - с коровами.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket