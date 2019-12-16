Житель Кургана стал фигурантом дела об использовании чужих компьютеров для майнинга

16.12.19 15:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 декабря. Interfax-Russia.ru- Два уголовных дела были возбуждены в России по факту использования чужих компьютерных мощностей для майнинга криптовалюты, сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"Сам майнинг криптовалюты не является нарушением закона, но в случае, если для этого используются чужие компьютеры, это уже представляет состав преступления. У нас два случая привлечения к уголовной ответственности в случаях, когда использовали захваченные компьютеры для майнинга", - сказал Мурашов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в одном из случаев был задержан житель Кургана, который создал для майнинга бот-сеть компьютеров, в том числе за пределами региона, во втором - мужчина, использовавший для майнинга сайт Ростовводоканала.