Первый центр амбулаторной онкологической помощи появился в Свердловской области

16.12.19 16:07

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в городской больнице Асбеста, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Новый центр даст развитие диагностики онкозаболеваний и оказание медицинской помощи онкобольным пациентам Свердловской области. За счет своевременной диагностики онкологических заболеваний удастся выявлять болезнь на ранних стадиях, начать вовремя квалифицированное лечение, соответственно, снизить смертность от злокачественных заболеваний", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Андрея Цветкова.

Отмечается, что центр стал первым в Свердловской области. Он охватывает более 260 тысяч населения. За ним закреплено шесть территорий: Асбест, Рефтинский, Малышева, Белоярский район, Заречный, Сухой Лог, Камышлов, Богданович.

"Объем средств, направленных на материально-техническую базу и обеспечение стабильной работы центра амбулаторной онкологической помощи превышает 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным департамента, почти 20 млн рублей было направлено на приобретение высокотехнологичного оборудования.

"Министр добавил, что в следующем году откроется еще шесть подобных центров, в том числе и в Екатеринбурге", - отмечается в пресс-релизе.

Центр был открыт в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который направлен на снижение смертности от новообразований до 208,9 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Планируется создать сеть из 20 центров амбулаторной онкологической помощи.