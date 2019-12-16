Бывший прокурор одного из районов Владикавказа арестована по подозрению в организации заказного убийства

16.12.19 16:25

© РИА Новости. Алексей Филиппов

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Решением районного суда Владикавказа заключена под стражу экс-прокурор Затеречного района города, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии в понедельник.

"Ленинский суд заключил бывшего прокурора под стражу на месяц", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что заседание суда проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что арестованная была задержана при расследовании уголовного дела "банды Гагиева" и подозревается в организации заказного убийства следователя Московского межрегионального управления на транспорте.

В свою очередь пресс-служба управления Генпрокуратуры России в СКФО сообщает, что правоохранительные органы провели мероприятия, послужившие основанием для привлечения к уголовной ответственности бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа.

"Она подозревается в совершении особо тяжкого преступления", - отмечается в сообщении.

Подозреваемая была уволена из органов прокуратуры.

Уголовное дело в отношении 12 членов банды Аслана Гагиева, обвиняемых в десятках особо тяжких преступлений рассматривает Московский окружной военный суд.

Все 12 подсудимых были этапированы в Москву из Владикавказа после решения о подсудности, принятого Верховным судом РФ в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства. Все они содержатся в шести столичных СИЗО.

В зависимости от роли подсудимым вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких как участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение и незаконное лишение свободы человека и другие.

По данным Следственного комитета, "банда Гагиева" действовала в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Согласно информации следствия, с 2004 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы потерпевших.

Уже осуждены к длительным срокам лишения свободы 25 участников банды, восемь ликвидированы в ходе внутренних конфликтов, еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в их отношении продолжается

В отношении лидера преступного сообщества Гагиева, причастного, по данным следствия, к 60 убийствам, завершены следственные действия. С декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.