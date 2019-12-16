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16.12.19 16:56
Порядка 50 тысяч нарушений в сфере здравоохранения выявлено в РФ с начала года
"При выполнении законодательства в сфере здравоохранения прокурорами в этом году было выявлено 50 тыс. нарушений закона, с целью устранения которых внесено 10 тыс. представлений", - сказал Буксман на заседании Совета законодателей РФ в понедельник.
Он отметил, что по прокурорским материалам возбуждено и расследуется 150 уголовных дел.
Также, по словам Буксмана, в суды направлено почти 8 тыс. исков в защиту прав пациентов, опротестовано 640 незаконных правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 13 тыс. лиц.
Один из руководителей надзорного ведомства подчеркнул при этом, защита прав в сфере здравоохранения и впредь останется приоритетным направлением работы прокуроров.
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