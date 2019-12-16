Памятная медаль утверждена в Крыму к 75-летию Победы

16.12.19 17:34

© РИА Новости. Александр Полегенько

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма изготовят памятные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Утвердить памятную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в распоряжении глава Крыма Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства в понедельник.

Как указано в приложении к документу, на лицевой стороне медали желтого цвета будет барельеф фигуры советского солдата с букетом полевых цветов, обнимающего жену, внизу по центру надпись - "1945 - 2020". На оборотной стороне разместятся надписи "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "Республика Крым".

Отмечается, что медаль будет вручаться главой Крыма или по его поручению в торжественной обстановке на мероприятиях, посвященных годовщине Победы. Ее смогут получить участники боевых действий и инвалиды, граждане, проживавшие в Севастополе в период обороны, бывшие узники концлагерей, работники тыла, члены семей погибших, меценаты тех лет, а также те, кто принимает активное участие в сохранении памяти о героях войны.

Медали изготовят за счет средств из бюджета Крыма.