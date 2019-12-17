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Выпущенные из "китовой тюрьмы" в Приморье белухи держатся группами и охотятся

© РИА Новости. Антон Денисов
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Эксперты коалиции экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" в ходе мониторинга за выпущенными в Приморье 50 белухами из "китовой тюрьмы" установили, что они держатся группами и охотятся.

"Прошел месяц после выпуска: никто не встречал погибших животных, белухи держатся группами и, по всей видимости, успешно охотятся, в попрошайничестве рыбы у людей замечены не были. Это очень хорошие новости", - сообщает во вторник на своей странице в "Фейсбуке" коалиция "Свободу косаткам и белухам".

Такие выводы экологи сделали в ходе мониторинга в районе места выпуска белух в бухте Успения в Приморье. Исследования прошли 13-14 декабря.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Последних 50 белух выпустили в Приморье в бухте Успения у Лазовского заповедника. Место выпуска изменили из-за ухудшения погоды в Охотском море.

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