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17.12.19 06:12

Обстоятельства нападения на фельдшеров "Скорой помощи" выясняют следователи на Сахалине

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Проверку по факту нападения молодых людей на двух фельдшеров "Скорой помощи", приехавших на ночной вызов в городе Долинске, проводит следственное управление (СУ) СКР по Сахалинской области, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"В связи с участившимися случаями избиения медицинских работников, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, инициирован вопрос о передаче СУ СКР материала проверки, проводимой сотрудниками полиции по факту нападения на двух фельдшеров бригады "Скорой помощи" в Долинске", - говорится в сообщении.

Сотрудники Долинского следственного отдела СУ СКР в ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, после чего "будет принято процессуальное решение".

Как сообщала ранее пресс-служба УМВД региона, в ночь на 15 декабря в дежурную часть полиции Долинска поступило сообщение от фельдшера одной из больниц райцентра. Он рассказал, что несколько минут назад на бригаду медиков, выехавших на срочный вызов, напали неизвестные. На место происшествия отправили наряд полиции и сотрудников областного управления Росгвардии. В квартире они задержали двух молодых людей в возрасте 20 и 22 лет, которые "находились в состоянии алкогольного опьянения".

Как отмечала пресс-служба УМВД, 22-летний задержанный "вел себя агрессивно, выражался нецензурно в адрес правоохранительных органов". Дебоширов задержали и доставили в местный отдел полиции.

В отношении 20-летнего задержанного полиция проводила проверку по факту нападения на медиков. В отношении 22-летнего подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Министерство здравоохранения региона сообщало ранее, что молодые люди рассекли голову приехавшему к ним на вызов фельдшеру, а затем травмировали руку его коллеге.

Причиной инцидента стала смерть в квартире пожилой женщины (близкой родственницы одного из задержанных), которая произошла до вызова ими "Скорой помощи", а также попытка медиков вызвать полицию в ответ на агрессивное поведение молодых людей. Пострадавшим медикам оказали необходимую медпомощь.

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