Авиарейс Хабаровск - Харбин вернулся в аэропорт вылета из-за неблагоприятных метеоусловий

17.12.19 06:15

© РИА Новости. Максим Блинов

17 декабря Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании "Аврора", летевший по маршруту Хабаровск - Харбин вернулся в аэропорт вылета из-за сложных метеоусловий в китайском аэропорту, сообщили во вторник агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

"Самолет вылетел 16 декабря в 20:39 местного времени. Но из-за сложных погодных условий, посадка в аэропорту Харбина была невозможна, и борт вернулся в Хабаровск", - сказал представитель пресс-службы.

Планируется, что пассажиры улетят в Харбин сегодня в 17:30 местного времени.

Также из-за снежного циклона, но уже действующего на территории Хабаровского края, на сутки задержан вылет авиарейса Хабаровск - Чегдомын.

"Самолет компании "Хабаровские авиалинии" должен был вылететь сегодня. Но из-за снегопада и очистки полосы в аэропорту Чегдомына рейс перенесли на 10:00 18 декабря", - отметил собеседник агентства.

По данным синоптиков, почти на всей территории Хабаровского края 17 декабря идет мокрый снег.