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17.12.19 06:15
Авиарейс Хабаровск - Харбин вернулся в аэропорт вылета из-за неблагоприятных метеоусловий
"Самолет вылетел 16 декабря в 20:39 местного времени. Но из-за сложных погодных условий, посадка в аэропорту Харбина была невозможна, и борт вернулся в Хабаровск", - сказал представитель пресс-службы.
Планируется, что пассажиры улетят в Харбин сегодня в 17:30 местного времени.
Также из-за снежного циклона, но уже действующего на территории Хабаровского края, на сутки задержан вылет авиарейса Хабаровск - Чегдомын.
"Самолет компании "Хабаровские авиалинии" должен был вылететь сегодня. Но из-за снегопада и очистки полосы в аэропорту Чегдомына рейс перенесли на 10:00 18 декабря", - отметил собеседник агентства.
По данным синоптиков, почти на всей территории Хабаровского края 17 декабря идет мокрый снег.
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