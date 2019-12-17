Многодетный отец из Гатчины стал фигурантом дела о незаконном обороте оружия

17.12.19 11:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 декабря. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области в доме многодетного мужчины, который, по версии следствия, в течение семи лет подвергал дочь сексуальному насилию, обнаружили крупный склад с оружием, сообщила пресс-служба областного управления СКР во вторник.

"В ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ).

Ранее сообщалось о возбуждении в отношении данного мужчины дела по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

По версии следствия, в период с 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме в деревне Химози фигурант неоднократно подвергал сексуальному насилию свою дочь, которой в настоящий момент 13 лет.

Кроме того, в ходе первоначальных следственных действий, связанных с поступившим сообщением о насилии над ребенком, в доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

В ближайшее время следствие выступит в суде с ходатайством об аресте фигуранта, сообщал в СКР накануне.

Несколько детей из частного дома госпитализированы, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова во вторник. "Дети находятся в Гатчинской ЦРБ под присмотром. У них большой стресс", - сказала омбудсмен.

Литвинова добавила, что, предварительно, были изъяты восемь детей, но среди них могут быть и совершеннолетние.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник накануне, в доме обнаружен арсенал. В соцсетях появились сообщения и видео, из которых следует, что к дому многодетной семьи в Гатчинском районе для проведения следственных действий стянулись полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС. По словам очевидцев, из дома выносили оружие и выводили восьмерых детей.