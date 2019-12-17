Основной этап психиатрической экспертизы Соколова близится к завершению

17.12.19 12:03

© РИА Новости. Александр Гальперин

16 декабря. Interfax-Russia.ru - Медики в Москве должны к концу года завершить проверку на вменяемость обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского университета историка Олега Соколова, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат Александр Почуев.

При этом появившуюся в соцсетях информацию о результатах экспертизы адвокат назвал информационным вбросом: "Меня никто не извещал. Явно кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие допуская подобного рода "утечки" Чья-то очередная попытка словить "хайпануть" на личной трагедии двух возлюбленных".

Как сообщалось, экспертизу Соколову проводят в Москве в специализированном учреждении.

Накануне Почуев также сообщил журналистам о завершении активной фазы сбора доказательств и завершении следственных действий в Санкт-Петербурге.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и части но успел утопить в реке Мойке.

Решением Октябрьского районного суда от 11 ноября Соколов заключён под стражу до 8 января следующего года. В минувший понедельник Петербургский горсуд, рассмотрев жалобу защиты на избранную меру пресечения, оставил без изменения постановление суда первой инстанции. Почуев в свою очередь просил о вынесении "гуманного решения" и изменении меры пресечения на домашний арест, так как на иждивении подзащитного находятся престарелые родители.