Семьи КБР будут получать ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка

17.12.19 11:14

© РИА Новости. Леся Полякова

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Парламентарии Кабардино-Балкарии приняли законопроект "О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей".

"Закон говорит о том, что с 1 января 2020 года те семьи, где был рожден или усыновлен третий и последующие дети, а доход не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, будут получать ежемесячную выплату в размере 13 тысяч 707 рублей до достижения детьми возраста трех лет", - сообщил журналистам после заседания председатель комитета парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению Хусейн Кажаров.

Выступая на заседании парламента, министр труда и соцзащиты КБР Алим Асанов отметил, что выплата установлена на основании величины прожиточного минимума для ребенка во втором квартале 2019 года. До принятия закона регион был в числе немногих субъектов РФ, где не была установлена выплата нуждающимся многодетным семьям.

"На 2020 год запланировано включение КБР в число регионов, в отношении которых будет осуществляться софинансирование из федерального бюджета расходных обязательств, возникающих при установлении данной выплаты", - сказал Алимов.

Он уточнил, что прогнозируемая численность в КБР в 2020 году детей, рожденных третьими и последующими в семьях, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, составляет 2,6 тыс. человек.